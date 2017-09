Şehit ve Gazi Ailelerine Moral Programı

Şarkışla ilçesinde şehit ve gazi ailelerine yönelik moral programı düzenlendi.



Şemsi Efendi Konağında düzenlenen yemek programında konuşan Sivas Valisi Davut Gül'ün eşi Gülden Gül, şehit aileleri ve gaziler ile zaman zaman bir araya geldiklerini söyledi.



Programa katılanlara teşekkür eden Gül, "Sizlerle bire bir konuşmak, sorunlarınızı bire bir dinlemek, ayrıca paylaşımlarda bulunmak için ildeki protokol üyesi arkadaşlarımla hep beraber geldik. Her türlü ortam ve her türlü şartlarda her zaman sizin yanınızdayız." dedi.



Programa Aile ve Politikalar Bakanlığı İl Müdürü Hasan Aykut, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın'ın eşi Yurdagül Aydın, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prf. Dr. Alim Yıldız'ın eşi Emine Yıldız, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya'nın eşi Zeynep Kaya, Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş'ın eşi Tuğçe Pektaş ve Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz'un eşi Şaziye Oğuz da katıldı.



Gülden Gül ve beraberindekiler daha sonra ilçede yapımı tamamlanan 253 sosyal konutta incelemelerde bundu.