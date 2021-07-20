ŞEHİT ve GAZİ AİLELERİMİZE BAYRAM ZİYARETİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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ŞEHİT ve GAZİ AİLELERİMİZE BAYRAM ZİYARETİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

ŞEHİT ve GAZİ AİLELERİMİZE BAYRAM ZİYARETİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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İlçemizde bulunan Şehit ve Gazi ailelerimize Kurban Bayramı vesilesiyle İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Amirliğince bayram ziyaretinde bulunuldu.

İlçemizde bulunan Şehit ve Gazi ailelerimize Kurban Bayramı vesilesiyle İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Amirliğince bayram ziyaretinde bulunuldu. Her bayram olduğu gibi bu bayram da ailelerimizle görüşülebilmekten duyulan mutluluk ifade edilerek Şehit ve Gazi ailelerimizin Kurban Bayramı kutlandı.

Kaynak: Habermetre

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ŞEHİT ve GAZİ AİLELERİMİZE BAYRAM ZİYARETİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ - Haberler
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