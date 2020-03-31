Şehit ve gazi ailelerimiz ile 65 yaş üzeri vatandaşlarımıza yaşam malzemesi dağıtıldı Şehit ve gazi ailelerimiz ile 65 yaş üzeri vatandaşlarımıza yaşam malzemesi dağıtıldı Milli Savunma Bakanlığı, Şehit ve Gazi Ailelerimiz ile 65 yaş üzeri vatandaşlarımıza yaşam malzemesi dağıtıldığını açıkladı.

Şehit ve gazi ailelerimiz ile 65 yaş üzeri vatandaşlarımıza yaşam malzemesi dağıtıldı ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Şehit ve Gazi Ailelerimiz ile 65 yaş üzeri vatandaşlarımıza yaşam malzemesi dağıtıldığını açıkladı. MSB'den yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanlığı tarafından COVID-19 nedeniyle evinden çıkamayan ihtiyaç sahibi Şehit ve Gazi aileleri ile 65 yaş üzeri sivil vatandaşlarımıza yaşam malzemesi dağıtımı yapıldı. Mehmetçiğimiz COVID-19'la mücadelede asil milletimizin yanında" denildi. Kaynak: İHA