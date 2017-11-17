Şehit Uzman Onbaşı Zeren İçin Mevlit

Başkale ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda çıkan çatışmada şehit olan Uzman Onbaşı Kemal Zeren için Mevlid-i Şerif okutuldu.



Başkale Belediyesi, Başkale Kaymakamlığı, İlçe Jandarma Komutanlığı ile Komando Tabur Komutanlığınca Merkez Camisi'nde düzenlenen program, Kur-an'ı Kerim tilavetiyle başladı.



Başkale Müftü Vekili Hamit Karadeniz, şehit Zeren için Mevlid-i Şerif okudu.



Programda konuşan Kaymakam ve Belediye Başkanvekili Abdulselam Öztürk, Jandarma Uzman Onbaşı Kemal Zeren'in 22 Ekim'de Başkale'de şehit düştüğünü anımsattı.



Öztürk, şöyle konuştu:



"Vatan uğruna hayatlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anarken, hatıraları önünde bir kez daha saygıyla eğiliyorum. Şehitlerimiz her zaman olduğu gibi bugün de yarınlarda da yüreğimizde yaşamaya devam edeceklerdir. Şehitlerimize minnettarız. Cennet vatanımız uğruna can veren bütün şehitlerimizi rahmetle, hürmetle, minnetle anıyorum. Mekanları cennet, ruhları şad olsun."



Kılınan cuma namazının ardından vatandaşlara gül suyu, lokum ve yemek ikram edildi.



Programa, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, 6. Hudut Alay Komutan Yardımcısı Garnizon Komutanı Piyade Albay Tefik Abaşlıoğlu, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Şener Karaboğa, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Fatih Hati, Komando Tabur Komutanı Binbaşı Selman Bilgen, kamu kurum amirleri, kanat önderleri, askerler ile vatandaşlar katıldı.