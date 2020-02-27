Şehit Uzman Onbaşı Şükrü Elibol, Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı

27.02.2020 18:22 | Son Güncelleme: 27.02.2020 19:16

İdlib bölgesindeki Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına hava saldırısı sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Şükrü Elibol'un cenazesi, memleketi Samsun'da toprağa verildi.

Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı cenaze nakil aracıyla Alacam ilçesine bağlı Umutlu Mahallesi'ndeki babaevinin önüne getirildi.

Helallik alınmasının ardından şehit Elibol'un naaşı, Toklu Camisi'ne götürüldü.

Şehidin annesi Vahide Elibol ile 8 aylık hamile eşi Özlem Elibol, ambulanslarda bekletildi. Şehidin eşi, görevlilerin de yardımıyla eşinin tabutuna sarılarak vedalaştı.

Elibol'un cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından aynı mahalledeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Öte yandan şehit Şükrü Elibol'un sosyal medyadan yaptığı son paylaşımlar, üzüntüye neden oldu.

Şehidin 8 aylık hamile eşiyle yaptığı paylaşımların yanı sıra 22 Ocak'ta doğmamış kızına Zeynep yazılı satın aldığı kıyafetleri fotoğraflayarak, "Babasının kızımıza hediyeleri" ifadesini kullandığı görüldü.

Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Osman Kaymak, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Mehmet Selim Bağlı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, İl Jandarma Komutanı Albay İbrahim Güven, milletvekilleri, AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu ile askeri ve mülki erkan katıldı.

Kaynak: AA