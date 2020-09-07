Şehit Uzman Onbaşı son yolculuğuna uğurlandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Şehit Uzman Onbaşı son yolculuğuna uğurlandı

Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde görev yaparken teröristlerce yapılan hain saldırı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Serdar Aslan, Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Uzman Onbaşı son yolculuğuna uğurlandı
07.09.2020 13:28 | Son Güncelleme: 07.09.2020 13:38

Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde görev yaparken teröristlerce yapılan hain saldırı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Serdar Aslan, Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı.

Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına, M4 karayolu yakınlarında teröristlerce hain bir saldırı düzenlendi. Bölgede görev yapan Piyade Uzman Onbaşı Serdar Aslan (28) saldırıda şehit oldu. Şehit Aslan'ın naaşı gece saatlerinde ailesinin yaşadığı Gaziantep'e getirildi. Aslan, öğle namazını müteakip Bahaeddin Nakıboğlu Cami'de kılınan cenaze namazı sonrası Gaziantep Asri Mezarlığı'ndaki şehitliğe defnedildi.

Eşi ve yakınları gözyaşı döktü

Cenaze namazı öncesi ve sonrası şehidin eşi Rukiye, babası Reşat ve annesi Cemile Aslan ile diğer yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Cenaze namazına Gaziantep Valisi Davut Gül, milletvekilleri, askeri erkan, kent protokolü, şehidin ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Demet Şener Ozan Çolakoğlu Melisa Aslı Pamuk Nilperi Şahinkaya
Spor Metin Oktay Şenol Güneş Lionel Messi Malcolm Thomas Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Caner Turp Çağla Demir Osman Çilenti Kurtuluş Yurt
Şu an buradasınız: Şehit Uzman Onbaşı son yolculuğuna uğurlandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.9.2020 13:49:56. #1.14#
title