Şehit Uzman Onbaşı Sefa Fındık'ın cenazesi memleketi Tokat'a getirildi

21.10.2019 09:17

Fırat'ın doğusunda Tel Abyad bölgesinde gerçekleştirilen keşif gözetleme görevi esnasında PKK/YPG'li teröristlerce açılan tanksavar ve hafif silah ateşi sonucu şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Sefa Fındık'ın cenazesi memleketi Tokat'a getirildi.

Şehit Fındık için Tokat Havalimanı'nda karşılama töreni düzenlendi. Şanlıurfa'dan Türk Hava Kuvvetlerine ait kargo uçağı ile Tokat Havalimanına getirilen şehidin naaşı askerler tarafından bir süre omuzda taşıdıktan sonra cenaze aracına konuldu.

Bu esnada şehidin dedesi Duran Fındık, "Beni de bırakın, gideyim savaşayım" diyerek ağıt yaktı. Şehidin yakınları ise naaşın geçişi sırasında asker selamı verdi.

Törene, Vali Ozan Balcı, AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kınay, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri ile şehidin Babası İsmail Fındık, dedesi Duran Fındık, amcası Halil Fındık ile yakınları katıldı.

Şehidin naaşı daha sonra Tokat Belediyesi'ne ait cenaze aracı ile Yeşilyurt Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Şehit Fındık'ın cenazesi yarın Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşcu köyünde öğle namazı sonrası düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

Kaynak: AA