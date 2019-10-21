Şehit Uzman Onbaşı Sefa Fındık için helallik alındı

Şehit Uzman Onbaşı Sefa Fındık için helallik alındı

21.10.2019 15:12
Şehit Uzman Onbaşı Sefa Fındık için helallik alındı
Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et