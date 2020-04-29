Şehit Uzman Onbaşı Onur Karakaya'nın ailesine "şehadet belgesi" verildi Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde, 25 Mart'ta bölücü terör örgütü mensuplarınca havanla yapılan taciz atışı sonucu şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Onur Karakaya'nın Turgutlu'da yaşayan ailesine "şehadet belgesi" takdim edildi.

Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde, 25 Mart'ta bölücü terör örgütü mensuplarınca havanla yapılan taciz atışı sonucu şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Onur Karakaya'nın Turgutlu'da yaşayan ailesine "şehadet belgesi" takdim edildi.

Turgutlu Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre Kaymakam Ali Yılmaz, Garnizon Komutanı Personel Albay Kenan Peşternik, Belediye Başkanı Çetin Akın, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Halim Karaer, İlçe Emniyet Müdürü Gökhan Balaban ve Türkiye Harp Malulü Gaziler ve Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Turgutlu İrtibat Büro Sorumlusu Ahmet İlter, eşleriyle şehidin Turgutlu'daki babaevini ziyaret etti.

Ziyarette Kaymakam Yılmaz ve protokol üyeleri, şehidin anne ve babası İbrahim-Ümmü Karakaya çifti ile kardeşi Uğur Karakaya'ya başsağlığı diledi.

Yılmaz, aile adına baba İbrahim Karakaya'ya, okunan duaların ardından Şehadet Belgesi'ni teslim etti.

Kaynak: AA