Şehit Uzman Onbaşı Ömer Kahya son yolculuğuna uğurlandı (1) Şehit Uzman Onbaşı Ömer Kahya için düzenlenen cenaze namazı Cenaze namazının kılınması Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutunun omuzlarda taşınması KAHRAMANMARAŞ - Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan Uzman Onbaşı Ömer Kahya için cenaze töreni düzenlendi.

Şehit Uzman Onbaşı Ömer Kahya için düzenlenen cenaze namazı Cenaze namazının kılınması Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutunun omuzlarda taşınması KAHRAMANMARAŞ - Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan Uzman Onbaşı Ömer Kahya için cenaze töreni düzenlendi. (1) Kaynak: AA