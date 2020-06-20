Şehit Uzman Onbaşı Ömer Kahya son yolculuğuna uğurlandı (1)
Şehit Uzman Onbaşı Ömer Kahya için düzenlenen cenaze namazı Cenaze namazının kılınması Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutunun omuzlarda taşınması KAHRAMANMARAŞ - Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan Uzman Onbaşı Ömer Kahya için cenaze töreni düzenlendi.
20.06.2020 17:00 | Son Güncelleme: 20.06.2020 17:49
Şehit Uzman Onbaşı Ömer Kahya için düzenlenen cenaze namazı
Cenaze namazının kılınması
Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutunun omuzlarda taşınması KAHRAMANMARAŞ - Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan Uzman Onbaşı Ömer Kahya için cenaze töreni düzenlendi. (1)
Kaynak: AA