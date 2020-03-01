Şehit Uzman Onbaşı Muhammed Yılmaz, son yolculuğuna uğurlandı
Cenaze namazının kılınması Helallik istenmesi Şehidin naaşının omuzlarda taşınması KÜTAHYA - Şehit Uzman Onbaşı Muhammed Yılmaz, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
01.03.2020 14:21 | Son Güncelleme: 01.03.2020 14:23
Cenaze namazının kılınması
Helallik istenmesi
Şehidin naaşının omuzlarda taşınması KÜTAHYA - Şehit Uzman Onbaşı Muhammed Yılmaz, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Kaynak: AA