Şehit Uzman Onbaşı Mehmet Acar'ın bebeğine vasiyet ettiği isim verildi

03.12.2019 10:14 | Son Güncelleme: 03.12.2019 10:14

Mardin'in Ömerli ilçesinde, PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Acar'ın bebeğine vasiyet ettiği isim verildi.

Şehit Acar'ın, Ömerli ilçesinin Salihköy mahallesinde yaşayan eşi Fatma Acar, kentteki özel bir hastanede doğum yaptı.

Şehidin dünyaya gelen bebeğine isteği üzerine İkranur adı verildi.

Şehidin eşi Acar, yaptığı açıklamada, 1 Kasım 2018 tarihinde evlendiklerini söyledi. Eşinin, şehit olmadan önce kızlarının adını İkranur koyduğunu dile getiren Acar, şunları kaydetti:

"Bu çok zor bir şey. Allah kimseye yaşatmasın. Kızım babasını göremeyecek. Çocuğuma babasını nasıl anlatacağımı bilmiyorum. Kızıma babasını çok iyi bir şekilde anlatacağım. Çünkü eşim çok iyi bir insandı. Allah razı olsun, hiçbir kötülüğünü görmedim. Rabb'im büyük, her şey kader. Kaderimizde bu varmış. Rabb'im sabrını versin, veriyor da. Rabb'im kimseye bu acıyı yaşatmasın."

Kızına elinden geldiğince her türlü desteği sunacağını dile getiren Acar, kızının, "Babamın yolunda gideceğim." demesi halinde onun destekçisi olacağını aktardı.

"Eşim şehit olmadan 3 ay önce bir patlama yaşanmıştı. O zaman eve girdiğinde kullandığı ilk cümle, 'ya çocuğumu göremeseydim' oldu. Bana şehit haberi geldiğinde de ilk aklıma gelen o oldu." ifadelerini kullanan Acar, eşinin çocuğunu görmeyi çok istediğini ama nasip olmadığını belirtti.

Eşinin, kızını gördüğünü düşündüğünü ifade eden Acar, "Hissediyordur, görüyordur, eminim. Rabb'im cennetin en güzel yerini ona nasip etsin, bizi de şefaatine nail eylesin." diye konuştu.

Doktorların ve hastane yönetiminin, kendisiyle ve bebeğiyle çok ilgilendiğini belirten Acar, herkese teşekkür etti.

Şehidin babası Alaaddin Acar da oğlunun şehit olmadan önce doğacak bebeğinin ismini seçtiğini dile getirdi.

Acar, "Bu vatan, bu millet, bu bayrak uğruna canımızı hepimiz feda etmeye, şehit olmaya varız. Devletimiz sağ olsun. İkranur, ilk torunum değil ama Mehmet'imin ilk çocuğu, sevdiğim bir parçam. Ölünceye kadar gözüm gibi bakacağım. Mehmet'in emanetidir. Canımızdan daha çok seviyoruz." şeklinde konuştu.

Hastanenin Halkla İlişkiler Müdürü Sadettin Ersöz de İkranur bebek ve annesine hayat boyu ücretsiz sağlık hizmeti verileceğini kaydetti.

Kaynak: AA