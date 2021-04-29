Şehit Uzman Onbaşı Hüsamettin Gökçe'nin cenazesi Amasya'ya getirildi

Irak'ın kuzeyine yönelik Pençe-Şimşek Operasyonu'nda şehit olan Veteriner Uzman Onbaşı Hüsamettin Gökçe'nin cenazesi, memleketi Amasya'ya getirildi.

Irak'ın kuzeyine yönelik Pençe-Şimşek Operasyonu'nda şehit olan Veteriner Uzman Onbaşı Hüsamettin Gökçe'nin cenazesi, memleketi Amasya'ya getirildi.

Hakkari'de düzenlenen törenin ardından askeri uçakla Merzifon Havalimanı'na getirilen şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, tören mangası tarafından cenaze aracına konuldu.

Şehidin naaşını, Merzifon Havalimanı'nda annesi Semra, babası Cemalettin Gökçe, yakınları, Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale ile diğer protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş karşıladı.

Kara yoluyla merkeze bağlı Beldağ köyüne götürülen şehidin naaşı, burada yapılacak törenin ardından toprağa verilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Okur