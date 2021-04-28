Şehit Uzman Onbaşı Hüsamettin Gökçe'nin ailesine acı haber verildi
Irak'ın kuzeyine yönelik Pençe-Şimşek Harekatı'nda şehit olan Veteriner Uzman Onbaşı Hüsamettin Gökçe'nin ailesine şehadet haberi verildi.
Irak'ın kuzeyine yönelik Pençe-Şimşek Harekatı'nda şehit olan Veteriner Uzman Onbaşı Hüsamettin Gökçe'nin ailesine şehadet haberi verildi.
Amasya Vali Yardımcısı Turgay İlhan, Belediye Başkanı Mehmet Sarı ve beraberindekiler, 22 yaşındaki Gökçe'nin şehadet haberini, Hacılar Meydanı Mahallesi'nde oturan anne Semra, baba Cemalettin Gökçe'ye verdi.
Amasya Belediyesi ekiplerince şehidin evine ve evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.
Şehidin bekar ve 2 kardeşinin olduğu öğrenildi
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Okur