Şehit Uzman Onbaşı Hüsamettin Gökçe Amasya'da son yolculuğuna uğurlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şehit Uzman Onbaşı Hüsamettin Gökçe Amasya'da son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Uzman Onbaşı Hüsamettin Gökçe Amasya'da son yolculuğuna uğurlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen 'Pençe-Yıldırım Harekatı'nda PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan Veteriner Uzman Onbaşı Hüsamettin Gökçe, memleketi Amasya'da dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen 'Pençe-Yıldırım Harekatı'nda PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan Veteriner Uzman Onbaşı Hüsamettin Gökçe, memleketi Amasya'da dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Beldağ köyünde kılınan cenaze namazına Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Amasya Valisi Mustafa Masatlı, AK Parti Amasya Milletvekili M. Levent Karahocagil ve Hasan Çilez, CHP Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer, Amasya Belediye Başkan Vekili Özcan Gür, askeri, mülki erkan ile vatandaşlar katıldı. 22 yaşındaki şehidin annesi Semra, babası Cemalettin Gökçe ve iki kardeşi Türk bayrağına sarılı tabutun başında gözyaşı döktü. Şehit annesinin acısını ellerinden tutan kadın asker paylaşmaya çalıştı.

Amasya'nın aynı isim ve soyadlı ikinci şehidi

14 Ağustos 1999 tarihinde Şırnak'ın Cizre ilçesinde vatani görevini yapmaktayken amansız bir ateşli hastalığa yakalanan Amasyalı Hüsamettin Gökçe de şehit olmuştu. 22 yıl önce şehit olan Gökçe'nin hatırası Aydınca köyündeki ilkokulda yaşatılıyor. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son Dakika: Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda 1 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralandı
Son Dakika: Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda 1 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralandı
PKK'lı teröristlerin mağarasından en net görüntüler! Kahraman Mehmetçik inlerine girdi
PKK'lı teröristlerin mağarasından en net görüntüler! Kahraman Mehmetçik inlerine girdi
Mahkeme, şehidi 22 günlükken terk eden babayı mirasçılıktan çıkarmadı
Mahkeme, şehidi 22 günlükken terk eden babayı mirasçılıktan çıkarmadı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ruhsar Pekcan Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Hakan Altun Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Diego Cüneyt Çakır Yılmaz Vural Abdullah Avcı Mete Kalkavan
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Şehit Uzman Onbaşı Hüsamettin Gökçe Amasya'da son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.4.2021 01:21:44. #1.14#

title