Şehit Uzman Onbaşı Gülaştı, son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Piyade Uzman Onbaşı Eyüp Gülaştı için düzenlenen cenaze namazı Şehidin özgeçmişinin okunması Cenaze namazına katılanlar Cenaze namazının kılınması Dua edilmesi Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutunun askerle tarafından taşınması Tekbirler eşliğinde saygı yürüyüşü SAMSUN - İdlib'de,...
Şehit Piyade Uzman Onbaşı Eyüp Gülaştı için düzenlenen cenaze namazı
Şehidin özgeçmişinin okunması
Cenaze namazına katılanlar
Cenaze namazının kılınması
Dua edilmesi
Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutunun askerle tarafından taşınması
Tekbirler eşliğinde saygı yürüyüşü SAMSUN - İdlib'de, rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Eyüp Gülaştı, son yolculuğuna uğurlandı.
Kaynak: AA