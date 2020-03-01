Şehit Uzman Onbaşı Gülaştı, son yolculuğuna uğurlandı
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Şehit Uzman Onbaşı Gülaştı, son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Eyüp Gülaştı için düzenlenen cenaze namazı Şehidin özgeçmişinin okunması Cenaze namazına katılanlar Cenaze namazının kılınması Dua edilmesi Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutunun askerle tarafından taşınması Tekbirler eşliğinde saygı yürüyüşü SAMSUN - İdlib'de,...

01.03.2020 14:14 | Son Güncelleme: 01.03.2020 14:17
Şehit Uzman Onbaşı Gülaştı, son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Uzman Onbaşı Gülaştı için düzenlenen cenaze namazı

Şehidin özgeçmişinin okunması

Cenaze namazına katılanlar

Cenaze namazının kılınması

Dua edilmesi

Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutunun askerle tarafından taşınması

Tekbirler eşliğinde saygı yürüyüşü SAMSUN - 'de, rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Eyüp Gülaştı, son yolculuğuna uğurlandı.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Şehit Uzman Onbaşı Gülaştı, son yolculuğuna uğurlandı
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