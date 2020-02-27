Şehit Uzman Onbaşı Elibol, son yolculuğuna uğurlandı
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Şehit Uzman Onbaşı Elibol, son yolculuğuna uğurlandı

Uzman Onbaşı Şükrü Elibol'un evinden görüntü Cenaze namazının kılınması Uzman Onbaşı Şükrü Elibol'un naaşının götürülmesi SAMSUN - İdlib bölgesindeki Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına hava saldırısı sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Şükrü Elibol, son yolculuğuna uğurlandı.

27.02.2020 17:36 | Son Güncelleme: 27.02.2020 17:38
Şehit Uzman Onbaşı Elibol, son yolculuğuna uğurlandı

Uzman Onbaşı Şükrü Elibol'un evinden görüntü

Cenaze namazının kılınması

Uzman Onbaşı Şükrü Elibol'un naaşının götürülmesi SAMSUN - bölgesindeki Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına hava saldırısı sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Şükrü Elibol, son yolculuğuna uğurlandı.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Şehit Uzman Onbaşı Elibol, son yolculuğuna uğurlandı
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