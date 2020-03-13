Şehit Uzman Onbaşı Buluş, son yolculuğuna uğurlandı (2) ŞEHİDİN AİLESİNE TAZİYE ZİYARETİİçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil ve Hatay Valisi Rahmi Doğan, Suriye'nin Resulayn kentinde PKK/PYD terör örgütü mensuplarınca yapılan saldırı sonucu şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Beyazıt Bestami Buluş'un ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

ŞEHİDİN AİLESİNE TAZİYE ZİYARETİ İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil ve Hatay Valisi Rahmi Doğan, Suriye'nin Resulayn kentinde PKK/PYD terör örgütü mensuplarınca yapılan saldırı sonucu şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Beyazıt Bestami Buluş'un ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Kaynak: DHA