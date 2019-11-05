Şehit uzman çavuşun kızına hüzünlü doğum günü

05.11.2019 14:42

Barış Pınarı Harekatı bölgesine teröristlerce önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Veteriner Uzman Çavuş İsmail Sarıcan'ın ailesi, kızları Asel'in birinci yaş gününe hüzünlü girdi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 1 Kasım'da son yolculuğuna uğurlanan bir çocuk babası Şehit İsmail Sarıcan'ın babası Bağatur, annesi Ummuhanı ve eşi Gülhan Sarıcan ile akrabaları, bugün birinci yaş günü olan minik Asel'i de yanlarına alarak şehidin kabrini ziyaret etti.

Burada bir süre her şeyden habersiz şehidin mezarındaki çiçeklerle oynayan Asel, babaannesi tarafından başına takılan babasının mavi asker beresi ile kendisi için hazırlanan doğum günü pastasının mumlarını üfledi.

Daha sonra aile bireyleri, şehit için Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

Eşinden son isteği kızının videosu olmuş

Gülhan Sarıcan, AA muhabirine, acılarının çok taze olduğunu, hüzün ve gururu bir arada yaşadıklarını söyledi.

Bugün kızının birinci yaş günü olduğunu belirten Sarıcan, "Allah bu teröristlerin ve bunlara destek verenlerin belasını versin. Eşim benden en son kızının videosunu istemişti. Doğum gününde gelince kendisiyle vakit geçirecekti. Başka bir şey hatırlamıyorum." dedi.

Şehidin annesi Ummuhanı Sarıcan da teröre destek verenlere tepki göstererek, "Allah askerlerimizi korusun. Oğlumla telefonla akşamları uygun olduğu zamanlar konuşurduk. Ben onun sesini duymadan yatağa girmezdim ama en son duyamadım." diye konuştu.

Kaynak: AA