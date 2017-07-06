Şehit Uzman Çavuşun Acı Haberi Verildi (2)

MAHALLEDE YAS VAR



Van- Hakkari Karayolu'nda mayın taraması yaparken PKK'lı teröristlerin saldırısında yaralanıp, tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Uzman Jandarma 4'üncü Kademeli Çavuş Emrah Ceylan'ın evinde yas var. Şehidin ailesinin yaşadığı, Denizli'nin Merkezefendi İlçesi Adalet Mahallesi 11/16 Sokak'taki apartmanın 3'üncü katındaki dairenin balkonuna büyük bir Türk bayrağı asıldı. Sokağın çevresinde de yer yer Türk bayraklarının asıldığı görüldü. Merkezefendi Belediyesi de mahalleye taziye çadırı kurdu. Şehit Ceylan'ın, anne ve babasının küçük yaşta ayrıldığı öğrenildi. Annesi Aynur Kütük'ün Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaşadığı belirtildi. Kütük'ün ziyaret amacıyla gittiği Bodrum'da acı haberi öğrendiği ve Bodrum'dan cenaze için Karacasu'ya gittiği öğrenildi. Şehidin, üvey annesi Gönül Ceylan'dan iki üvey kız kardeşinin bulunduğu ifade edildi.



Deniz TOKAT/DENİZLİ,



