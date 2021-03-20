Şehit Uzman Çavuş Ziya Sarpkaya'nın ismi hatıra ormanında yaşatılacak

Bolu'nun Göynük ilçesinde, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 28 Temmuz 2015'te maskeli teröristin silahlı saldırısı sonucu şehit olan Uzman Çavuş Ziya Sarpkaya'nın adını taşıyan hatıra ormanı oluşturuldu.

Göynük Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yapılan ağaçlandırma çalışmaları kapsamında Çubuk Gölü Tabiat Parkı'nın içinde bulunan boş bir alana fidan dikilmesine karar verildi.

Bölgenin, Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri tarafından fidan dikimine hazırlanmasının ardından düzenlenen törenle ağaçlandırma çalışması gerçekleştirildi.

Göynük Kaymakamı Muhammet Serdar Erdoğan, Orman İşletme Müdürü Yüksel Özcan, orman şefleri, ormancılar ve şehidin babası Salim Sarpkaya ile protokol üyeleri tarafından fidan dikimi yapıldı.

Köknar, ladin, akasya ve çam fidanlarının dikildiği alana "Şehit Ziya Sarpkaya Hatıra Ormanı" ismi verildi.

Salim Sarpkaya, yaptığı konuşmada, oğlu adına böyle bir çalışma yapan Orman İşletme Müdürlüğü yetkililerine teşekkür ederek, "Böyle bir günde oğlumun anısını yaşatmak, onun adına hatıra ormanı yapmak, beni duygulandırdı." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Çetin