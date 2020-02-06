Şehit Uzman Çavuş'un cenazesi memleketine getirildi
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Şehit Uzman Çavuş'un cenazesi memleketine getirildi

VAN'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalarak şehit olanlar arasında yer alan Jandarma Uzman Çavuş Özgür Işık'ın (28) cenazesi memleketi Düzce'ye getirildi.

06.02.2020 20:00 | Son Güncelleme: 06.02.2020 20:00
Şehit Uzman Çavuş'un cenazesi memleketine getirildi

VAN'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalarak şehit olanlar arasında yer alan Jandarma Uzman Çavuş Özgür Işık'ın (28) cenazesi memleketi 'ye getirildi.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde dün meydana gelen çığ felaketinde arama- kurtarma çalışmalarına katılan  Jandarma Uzman Çavuş Özgür Işık, yaşanan ikinci çığda şehit oldu. Özgür Işık'ın naaşı Düzce Hamidiye Mahallesi'ndeki baba ocağına getirildi. Şehidin naaşını İl Jandarma Komutanlığı tören birliği karşıladı. Baba evine götürülerek helallik alınan şehit Jandarma Uzman Çavuş Özgür Işık için dualar okundu. Şehidin cenazesi yarın Yığılca ilçesinde Cuma namazının ardından Şehir stadında kılınacak cenaze namazı sonrası Yılgın Köyü'nde toprağa verilecek.


Kaynak: DHA
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