Şehit Uzman Çavuş Uğur Katran için cenaze töreni düzenlendi
Şehit Uzman Çavuş Uğur Katran için düzenlenen tören Şehidin ailesi Cenaze törenine katılanlar MERSİN - İdlib'de, rejim unsurlarının saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Uğur Katran için memleketi Mersin'in Gülnar ilçesinde cenaze töreni düzenlendi.
04.02.2020 17:03 | Son Güncelleme: 04.02.2020 17:04
Şehit Uzman Çavuş Uğur Katran için düzenlenen tören
Şehidin ailesi
Cenaze törenine katılanlar MERSİN - İdlib'de, rejim unsurlarının saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Uğur Katran için memleketi Mersin'in Gülnar ilçesinde cenaze töreni düzenlendi.
Kaynak: AA