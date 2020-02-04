Şehit Uzman Çavuş Uğur Katran için cenaze töreni düzenlendi
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Şehit Uzman Çavuş Uğur Katran için cenaze töreni düzenlendi

Şehit Uzman Çavuş Uğur Katran için düzenlenen tören Şehidin ailesi Cenaze törenine katılanlar MERSİN - İdlib'de, rejim unsurlarının saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Uğur Katran için memleketi Mersin'in Gülnar ilçesinde cenaze töreni düzenlendi.

04.02.2020 17:03 | Son Güncelleme: 04.02.2020 17:04
Şehit Uzman Çavuş Uğur Katran için cenaze töreni düzenlendi

Şehit Uzman Çavuş Uğur Katran için düzenlenen tören

Şehidin ailesi

Cenaze törenine katılanlar MERSİN - 'de, rejim unsurlarının saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Uğur Katran için memleketi Mersin'in Gülnar ilçesinde cenaze töreni düzenlendi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Şehit Uzman Çavuş Uğur Katran için cenaze töreni düzenlendi
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