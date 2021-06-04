Şehit uzman çavuş, son yolculuğuna uğurlandı

HATAY'da askeri aracın kaza yapması sonucu şehit olan Uzman Çavuş Necati Yatkak'ın (28) cenazesi, memleketi Afyonkarahisar'da defnedildi.

HATAY'da askeri aracın kaza yapması sonucu şehit olan Uzman Çavuş Necati Yatkak'ın (28) cenazesi, memleketi Afyonkarahisar'da defnedildi. Şehidin 2 yaşındaki oğlu Ayaz ile kadın askerlerin ilgilenmesi ise duygulandırdı.

Uzman çavuşlar Halit Altun ve Necati Yatkak, dün Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Hassa yolu üzerinde askeri aracın kaza yapması sonucu şehit oldu. Şehit Yatkak'ın naaşı, bugün memleketi Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Bulca köyündeki baba ocağına getirildi. Şehit Yatkak'ın naaşı, helallik alınması için konvoy eşliğinde ambulans ile baba evine getirildi. Baba Hayrettin, anne Ummuhan Yatkak ve kardeşleri, ambulanstan indirilen Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Konvoy ile birlikte getirilen şehidin 2 yaşındaki oğlu Ayaz Yatkak ile kadın askerler ilgilendi. Kadın askerlerin, üşümemesi için minik Ayaz'ın başına beresini takması, duygulandırdı.

Şehit Yatkak'ın naaşı, helallik alınmasının ardından cenaze namazı için köy meydanına götürüldü. İkindi vakti kılınan cenaze namazına BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, Afyonkarahisar milletvekilleri Veysel Eroğlu, İbrahim Yurdunuseven, Mehmet Taytak, Burcu Köksal ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze namazının kılınmasının ardından şehit uzman çavuşun cenazesi, köy mezarlığına defnedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat Güçlüer