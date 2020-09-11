Şehit Uzman Çavuş Sezer Uçar'ın ailesine şehadet haberi verildi - HATAY
Şehidin ailesinin yaşadığı evin bulunduğu sokak Evin bulunduğu sokağa asılan Türk bayrakları HATAY - Van'ın Çatak ilçesi kırsalında, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği Yıldırım-10 Norduz operasyonunda, şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Sezer Uçar'ın Hatay'da yaşayan ailesine şehadet...
11.09.2020 18:47 | Son Güncelleme: 11.09.2020 18:52
Şehidin ailesinin yaşadığı evin bulunduğu sokak
Evin bulunduğu sokağa asılan Türk bayrakları HATAY - Van'ın Çatak ilçesi kırsalında, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği Yıldırım-10 Norduz operasyonunda, şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Sezer Uçar'ın Hatay'da yaşayan ailesine şehadet haberi ulaştırıldı.
Kaynak: AA