Şehit Uzman Çavuş Sezer Uçar'ın ailesine şehadet haberi verildi - HATAY
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Şehit Uzman Çavuş Sezer Uçar'ın ailesine şehadet haberi verildi - HATAY

Şehidin ailesinin yaşadığı evin bulunduğu sokak Evin bulunduğu sokağa asılan Türk bayrakları HATAY - Van'ın Çatak ilçesi kırsalında, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği Yıldırım-10 Norduz operasyonunda, şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Sezer Uçar'ın Hatay'da yaşayan ailesine şehadet...

11.09.2020 18:47 | Son Güncelleme: 11.09.2020 18:52

Şehidin ailesinin yaşadığı evin bulunduğu sokak

Evin bulunduğu sokağa asılan Türk bayrakları HATAY - Van'ın Çatak ilçesi kırsalında, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği Yıldırım-10 Norduz operasyonunda, şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Sezer Uçar'ın Hatay'da yaşayan ailesine şehadet haberi ulaştırıldı.

Şehit Uzman Çavuş Sezer Uçar'ın ailesine şehadet haberi verildi - HATAY

Kaynak: AA

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