Şehit Uzman Çavuş Serkan Deprem için mevlit okutuldu İdlib'de rejim güçlerinin saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Serkan Deprem için Düziçi'ndeki babaevinde mevlit okutuldu.

İdlib'de rejim güçlerinin saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Serkan Deprem için Düziçi'ndeki babaevinde mevlit okutuldu. Mevlide şehit yakınlarının yanı sıra İl Garnizon Komutanı Topçu Albay Emin Yılmaz Sancaktar, Düziçi Kaymakamı Mutlu Almalı, Bahçe Kaymakamı Müfit Gültekin, İl Jandarma Komutanı Albay Zafer Tombul, diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı. Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından Deprem ve tüm şehitler için dua edildi. Kaynak: AA