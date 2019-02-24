Şehit Uzman Çavuş Selçuk Dost Dualarla Anıldı

2016 yılının Şubat ayında Diyarbakır'ın Sur ilçesinde güvenlik kuvvetlerince yürütülen "Bayrak 12" Operasyonu kapsamında, PKK bölücü terör örgütü mensuplarıyla girdiği çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Selçuk Dost için şehadetinin üçüncü yılında Mevlid-i Şerif okundu.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Selçuk Dost'un ailesi tarafından Suvarlı Beldesinde düzenlenen mevlit programına, Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Garnizon Komutanı Albay Hüseyin Gürfidan, Besni Kaymakamı Ahmet Gencer, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Mücahit Avkıran, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Adıyaman Şube Başkanı Hacı Erdengi, şehit aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Suvarlı Beldesine gelişinde Vali Aykut Pekmez'i Besni Kaymakamı Ahmet Gencer, Şehit Piyade Uzman Çavuş Selçuk Dost'un ailesi ve belde halkı karşıladı.

Öğle namazına müteakip başlayan mevlit programında, Besni Müftülüğü görevlileri tarafından Kura'n-ı Kerim ve mevlidi şerif okunarak ilahiler seslendirildi. Eller semaya kaldırılarak aziz vatanın mukaddesatı, milletin birliği ve bütünlüğü uğruna canlarını feda eden Uzman Çavuş Selçuk Dost başta olmak üzere vatan ve bayrak uğruna canlarını feda eden tüm şehitler dualarla anılarak Allah'tan rahmet dilendi.

Vali Aykut Pekmez, okunan mevlidi şerif sonrası şehidin babası Mehmet Dost'a başsağlığı ve sabır dileyerek, ailenin acısını paylaştı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA