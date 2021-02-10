Son dakika haberi: Karacabeyli şehidin adı memleketindeki sokağa verildi
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Son dakika haberi: Karacabeyli şehidin adı memleketindeki sokağa verildi

10.02.2021 17:23 | Son Güncelleme: 10.02.2021 17:30
Son dakika haberi: Karacabeyli şehidin adı memleketindeki sokağa verildi

Gelen son dakika haberlerine göre Şırnak'ta 12 Mayıs 2016'da teröristlerle girilen çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 9 gün sonra şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Selçuk Beki'nin adı, nüfusa kayıtlı olduğu Bursa'nın Karacabey ilçesi İnkaya Mahallesi'nde ailesinin evinin bulunduğu sokağa verildi.

Şırnak'ta 12 Mayıs 2016'da teröristlerle girilen çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 9 gün sonra şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Selçuk Beki'nin adı, nüfusa kayıtlı olduğu Bursa'nın Karacabey ilçesi İnkaya Mahallesi'nde ailesinin evinin bulunduğu sokağa verildi.

İnkaya Köylüleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı İdris Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Vatan uğruna kanlarını akıtıp şehit olan tüm şehit ve yaralanan gazilerimize çok büyük vefa borcumuz var. Haklarını ne yapsak ödeyemeyiz." dedi.

Yıldız, şehitlerin isimlerini ebediyete kadar yaşatmayı boyunlarının borcu olarak gördüklerini vurguladı.

Şehit Selçuk Beki'nin isminin de yaşatılarak İstanbul Pendik ve Türkiye'nin değişik illerinde okullara verildiğini hatırlatan Yıldız, İnkaya halkının talebi üzerine Karacabey Belediyesinin şehidin ismini baba ocağı olan İnkaya'da doğduğu sokağa verilmesini uygun gördüğünü dile getirdi.

Belediye ekipleri ve Yenikaraağaç Jandarma Karakolundan gelen askererin, sokağın tabelasını astığını bildiren Yıldız, İnkaya Köylüleri Kültür ve Dayanışma Derneği olarak katkılarından dolayı Bursa Valisi Yakup Canbolat, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan ve Yenikaraağaç Jandarma Komutanlığına teşekkür etti.

Son dakika haberi: Karacabeyli şehidin adı memleketindeki sokağa verildi
Son dakika haberi: Karacabeyli şehidin adı memleketindeki sokağa verildi
Son dakika haberi: Karacabeyli şehidin adı memleketindeki sokağa verildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayhan Fidan

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