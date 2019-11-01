Şehit Uzman Çavuş Sarıcan, son yolculuğuna uğurlandı (2)

01.11.2019 15:20

Şehidin cenaze namazına katılan vatandaşlar

Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu

Şehidin yakınları

Şehidin cenaze namazının kılınması

Şehit için helallik alınması

Şehidin naaşının uğurlanması

Vatandaşların sloganlar eşliğinde yürümesi HATAY - Barış Pınarı Harekatı bölgesinde daha önce teröristler tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Veteriner Uzman Çavuş İsmail Sarıcan, memleketi Hatay Dörtyol'da son yolculuğuna uğurlandı. (2)

Kaynak: AA