Şehit Uzman Çavuş Sarıcan, son yolculuğuna uğurlandı (2)

Şehit Uzman Çavuş Sarıcan, son yolculuğuna uğurlandı (2)

Şehidin cenaze namazına katılan vatandaşlar Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu Şehidin yakınları Şehidin cenaze namazının kılınması Şehit için helallik alınması Şehidin naaşının uğurlanması Vatandaşların sloganlar eşliğinde yürümesi HATAY - Barış Pınarı Harekatı bölgesinde daha önce...

01.11.2019 15:20
Şehit Uzman Çavuş Sarıcan, son yolculuğuna uğurlandı (2)

Şehidin cenaze namazına katılan vatandaşlar

Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu

Şehidin yakınları

Şehidin cenaze namazının kılınması

Şehit için helallik alınması

Şehidin naaşının uğurlanması

Vatandaşların sloganlar eşliğinde yürümesi HATAY - Barış Pınarı Harekatı bölgesinde daha önce teröristler tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Veteriner Uzman Çavuş İsmail Sarıcan, memleketi Hatay Dörtyol'da son yolculuğuna uğurlandı. (2)

Kaynak: AA

VİDEO: Şehit Uzman Çavuş Sarıcan, son yolculuğuna uğurlandı (2)
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