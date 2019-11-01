Şehit Uzman Çavuş Sarıcan, son yolculuğuna uğurlandı (2)
Şehidin cenaze namazına katılan vatandaşlar Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu Şehidin yakınları Şehidin cenaze namazının kılınması Şehit için helallik alınması Şehidin naaşının uğurlanması Vatandaşların sloganlar eşliğinde yürümesi HATAY - Barış Pınarı Harekatı bölgesinde daha önce...
Şehidin cenaze namazına katılan vatandaşlar
Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu
Şehidin yakınları
Şehidin cenaze namazının kılınması
Şehit için helallik alınması
Şehidin naaşının uğurlanması
Vatandaşların sloganlar eşliğinde yürümesi HATAY - Barış Pınarı Harekatı bölgesinde daha önce teröristler tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Veteriner Uzman Çavuş İsmail Sarıcan, memleketi Hatay Dörtyol'da son yolculuğuna uğurlandı. (2)
VİDEO: Şehit Uzman Çavuş Sarıcan, son yolculuğuna uğurlandı (2)