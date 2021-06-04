Şehit Uzman Çavuş Şahin Sarılmaz, son yolculuğuna uğurlandı (2)

CUMHURBAŞKANI, ŞEHİT AİLESİYLE KONUŞTUCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı Harekat Bölgesi'nde roketatarlı saldırı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Şahin Sarılmaz'ın Aksaray'daki babası Şenol Sarılmaz ile telefonda konuşarak, taziye dileğinde bulundu.

CUMHURBAŞKANI, ŞEHİT AİLESİYLE KONUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı Harekat Bölgesi'nde roketatarlı saldırı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Şahin Sarılmaz'ın Aksaray'daki babası Şenol Sarılmaz ile telefonda konuşarak, taziye dileğinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın baş sağlığı dilediği şehit babası Sarılmaz, "Vatan sağ olsun" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erkan Altuntaş