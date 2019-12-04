Şehit uzman çavuş Recep Özmen, son yolculuğuna uğurlandı
Şehidin cenaze namazının kılınacağı cami Şehidin yakınları Şehidin cenaze namazının kılınması Şehit için dua edilmesi Şehidin naaşının omuzlarda taşınması KONYA - Hakkari'de silah kazası sonucu şehit olan jandarma uzman çavuş Recep Özmen'in cenazesi, memleketi Konya'nın Akşehir ilçesinde...
04.12.2019 15:09 | Son Güncelleme: 04.12.2019 15:13
Şehidin cenaze namazının kılınacağı cami
Şehidin yakınları
Şehidin cenaze namazının kılınması
Şehit için dua edilmesi
Şehidin naaşının omuzlarda taşınması KONYA - Hakkari'de silah kazası sonucu şehit olan jandarma uzman çavuş Recep Özmen'in cenazesi, memleketi Konya'nın Akşehir ilçesinde toprağa verildi.
Kaynak: AA