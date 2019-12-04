Şehit uzman çavuş Recep Özmen, son yolculuğuna uğurlandı
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Şehit uzman çavuş Recep Özmen, son yolculuğuna uğurlandı

Şehidin cenaze namazının kılınacağı cami Şehidin yakınları Şehidin cenaze namazının kılınması Şehit için dua edilmesi Şehidin naaşının omuzlarda taşınması KONYA - Hakkari'de silah kazası sonucu şehit olan jandarma uzman çavuş Recep Özmen'in cenazesi, memleketi Konya'nın Akşehir ilçesinde...

04.12.2019 15:09 | Son Güncelleme: 04.12.2019 15:13

Şehidin cenaze namazının kılınacağı cami

Şehidin yakınları

Şehidin cenaze namazının kılınması

Şehit için dua edilmesi

Şehidin naaşının omuzlarda taşınması KONYA - 'de silah kazası sonucu şehit olan jandarma uzman çavuş Recep Özmen'in cenazesi, memleketi Konya'nın Akşehir ilçesinde toprağa verildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Şehit uzman çavuş Recep Özmen, son yolculuğuna uğurlandı
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