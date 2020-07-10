Şehit Uzman Çavuş Mesut Yazar, Manisa'da son yolculuğuna uğurlandı Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde patlayıcıların intikalleri sırasında yaşanan patlamada şehit olan Uzman Jandarma Kademeli Çavuş Mesut Yazar'ın cenazesi, memleketi Manisa'nın Alaşehir ilçesinde toprağa verildi.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde patlayıcıların intikalleri sırasında yaşanan patlamada şehit olan Uzman Jandarma Kademeli Çavuş Mesut Yazar'ın cenazesi, memleketi Manisa'nın Alaşehir ilçesinde toprağa verildi.

Sakarya'dan kara yolu ile Alaşehir ilçesine getirilen şehit Mesut Yazar'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, helallik alınması için Uluderbent Mahallesi'ndeki babaevine götürüldü.

Burada şehidin annesi Fatma, babası Mehmet ve kardeşi Cihan Yazar, gözyaşı döktü. Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin de şehidin yakınlarına başsağlığı diledi.

Şehit için Uluderbent Mahallesi futbol sahasında Kovid-19 önlemleri altında İl Müftüsü Mustafa Soykök tarafından cenaze namazı kıldırıldı.

Şehidin naaşı, Uluderbent mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine şehidin ailesi, yakınları ile Bakan Yardımcısı Turagay ve Orgeneral Çetin'in yanı sıra Vali Yaşar Karadeniz, CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, CHP Manisa milletvekilleri Bekir Başevirgen, Vehbi Bakırlıoğlu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Palabıyık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım ve İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy da katıldı.

Kaynak: AA