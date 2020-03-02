Şehit Uzman Çavuş Mert Kaya'nın ismi Mersin'de parkta yaşatılacak

02.03.2020 17:42 | Son Güncelleme: 02.03.2020 17:42

Bilecik'te geçen sene uygulama noktasında bir aracın çarpması sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mert Kaya'nın ismi memleketi Mersin'de parka verilecek.

Yenişehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 17 Kasım 2019 yılında Eskişehir-Bilecik kara yolunun Küplü mevkisindeki uygulama noktasında bir cipin çarpması sonucu şehit olan Kaya'nın isminin ilçede bir parka verilmesi talebinin belediyenin mart ayı meclis toplantısında gündeme geldiği ve oy birliğiyle kabul edildiği bildirildi.

Karara göre şehidin ismi Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir parkta yaşatılacak.

Açıklamada Yenişehir Belediye Başkanı Özyiğit'in görüşlerine de yer verildi.

Özyiğit, İdlib'de şehit düşen askerlere Allah'tan rahmet, yaralı askerlere acil şifa dileyerek, "Dileriz ki hiçbir askerimizin tırnağına taş değmesin. Ben başta şehit ailelerimiz olmak üzere bütün ulusumuza en derin taziyelerimi ve başsağlığı dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA