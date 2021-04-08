Şehit Uzman Çavuş memleketine uğurlandı

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Şehit Uzman Çavuş memleketine uğurlandı Suriye'nin Tel Rıfat kırsalında PKK/PYD terör örgütü tarafından havanlı saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Ahmet Akdal düzenlenen törenle memleketi Kahramanmaraş'a uğurlandı.

Şehit Uzman Çavuş memleketine uğurlandı

KİLİS - Suriye'nin Tel Rıfat kırsalında PKK/PYD terör örgütü tarafından havanlı saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Ahmet Akdal düzenlenen törenle memleketi Kahramanmaraş'a uğurlandı.

Dün, PKK/PYD terör örgütü tarafından Suriye'deki TSK unsurlarına havanlı saldırıda Uzman Piyade Komando Uzman Onbaşı Gökhan Çakır ile Veteriner Uzman Çavuş Ahmet Akdal şehit olmuştu.

Şehit Veteriner Uzman Çavuş Ahmet Akdal için Kilis 1'inci Hudut Alayında tören düzenlendi. Törene, Kilis Vali Vekili Mesut Tabakcıoğlu, 2'inci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, Gaziantep 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, 1'inci Hudut Alay Komutan Vekili Piyade Albay Gökay Muştu, askeri ve adli erkan ile şehidin yakınları katıldı. Düzenlenen tören sonrası Şehit Veteriner Uzman Çavuş Ahmet Akdal'ın naaşı memleketi Kahramanmaraş'a uğurlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET ALİ DAĞ