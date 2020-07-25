Şehit Uzman Çavuş Konukcu, son yolculuğuna uğurlandı - AKTÜEL
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Şehit Uzman Çavuş Konukcu, son yolculuğuna uğurlandı - AKTÜEL

Şehit Uzman Çavuş Konukcu, son yolculuğuna uğurlandıHATAY'ın Dörtyol ilçesinde, terör operasyonunda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Uzman Çavuş Ali Konukçu (30), memleketi Konya'nın Derbent ilçesi Arapözü Mahallesinde son yolculuğuna uğurlandı.

25.07.2020 18:06 | Son Güncelleme: 25.07.2020 18:13

Şehit Uzman Çavuş Konukcu, son yolculuğuna uğurlandı

HATAY'ın Dörtyol ilçesinde, terör operasyonunda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Uzman Çavuş Ali Konukçu (30), memleketi Konya'nın Derbent ilçesi Arapözü Mahallesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Dörtyol Komando Tabur Komutanlığı emrinde görev yapan evli 1 çocuk babası 8 yıllık uzman çavuş Ali Konukçu, 18 Temmuz'da terör operasyonunda çıkan çatışmada yaralandı. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde tedaviye alınan Konukcu, doktorların tüm müdahalesine karşın dün şehit oldu. Şehit Konukcu'nun cenazesi bugün Arapözü Mahallesi'ndeki baba evine getirilip helallik alındı. Babası Hasan Konukçu ve annesi Gülbeyaz Konukçu'ya taziyeye gelenler başsağlığı diledi.

Köy meydanında yapılan dini ve askeri törene Konya Valisi Vahdettin Özkan, İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, protokol üyeleri,askeri erkan, ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Şehit Konukçu'nun cenazesi kılınan namazın ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

Şehit Uzman Çavuş Konukcu, son yolculuğuna uğurlandı - AKTÜEL

Kaynak: DHA

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