Son dakika... Şehit Uzman Çavuş Hacı Halil Kızılay, Malatya'da son yolculuğuna uğurlandı
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Son dakika... Şehit Uzman Çavuş Hacı Halil Kızılay, Malatya'da son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika... Şehit Uzman Çavuş Hacı Halil Kızılay, Malatya'da son yolculuğuna uğurlandı
Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Irak'ın kuzeyindeki Başika üs bölgesine yönelik saldırıda şehit olan Topçu Uzman Çavuş Hacı Halil Kızılay, memleketi Malatya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Başika'daki Türk askeri üssüne saldırı! Şehidimiz var
Başika'daki Türk askeri üssüne saldırı! Şehidimiz var

Irak'ın kuzeyindeki Başika üs bölgesine yönelik saldırıda şehit olan Topçu Uzman Çavuş Hacı Halil Kızılay, memleketi Malatya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Kızılay'ın (33) cenazesi, Şırnak'tan askeri helikopterle Malatya'nın Hekimhan ilçesine bağlı Dursunlu Mahallesi'ndeki babaevine getirildi.

Helallik alınması sonrası ilçe merkezindeki Sakarya İlkokulu bahçesine getirilen şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omuzlarında katafalka konuldu.

Şehidin eşi Hatice, 3 yaşındaki kızı Sedef, babası Cumali, annesi İnayet ile yakınları törende gözyaşı döktü.

Burada şehidin eşi tabuta sarılarak "Seni hiç bırakmayacağım." dedi.

İl Müftüsü Veysel Işıldar tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından omuzlarda taşınan şehidin naaşı, ilçedeki şehitlikte toprağa verildi.

Cenaze törenine şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Malatya Valisi Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, belediye başkanları ve çok sayıda kişi katıldı.

Irak'ın kuzeyinde bulunan Başika üs bölgesine dün düzenlenen roketli saldırıda Topçu Uzman Çavuş Hacı Halil Kızılay şehit olmuştu.

Son dakika... Şehit Uzman Çavuş Hacı Halil Kızılay, Malatya'da son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika... Şehit Uzman Çavuş Hacı Halil Kızılay, Malatya'da son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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