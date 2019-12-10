Şehit Uzman Çavuş Kemal Sayar, son yolculuğuna uğurlandı

10.12.2019 15:32 | Son Güncelleme: 10.12.2019 15:32

Şırnak'ın İdil ilçesinde, PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının (EYP) imha edilmesi sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Uzman Çavuş Kemal Sayar (40), memleketi Samsun'un Havza ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı Sarıköy köyü sınırlarında bulunan Pisikayası Tepesi mevkisinde, terör örgütü tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcının uzman ekiplerce imha edilmesi sırasında meydana gelen patlamada Jandarma Uzman Çavuş Kemal Sayar ile bomba uzmanı Jandarma Astsubay Üstçavuş Esma Çevik şehit oldu, 7 güvenlik görevlisi de yaralandı. Patlamada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Kemal Sayar'ın, cenazesi dün gece askeri uçakla Merzifon Havalimanı'na buradan da Havza Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

BABA OCAĞINDA HELALLİK ALINDIŞehit Uzman Çavuş Kemal Sayar'ın cenazesi, bu sabah hastane morgundan alınarak konvoy eşliğinde Gidirli Mahallesi'ndeki baba ocağına getirildi, helallik alınıp dua edildi. Burada düzenlenen törene İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Samsun Valisi Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, şehit babası Mehmet Sayar, şehit eşi Şennur Sayar, kızı İdil ve oğlu Yağız Sayar ile yakınları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. Şehit eşi Şennur Sayar, kızı İdil ve oğlu Yağız Sayar tabuta sarılarak uzun süre gözyaşı döktü.

Şehit Uzman Çavuş Sayar'ın naaşı öğleyin kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığındaki aile kabristanlığında toprağa verildi. Şehidin annesi Emine Sayar'ın 5 yıl önce vefat ettiği belirtildi.

Kaynak: DHA