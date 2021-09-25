ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ İÇİN HAKKARİ'DE UĞURLAMA TÖRENİ - Haberler
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ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ İÇİN HAKKARİ'DE UĞURLAMA TÖRENİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

HAKKARİ'de, üs bölgesinde mevzilerin gözetleme ve ateş sahalarını temizlemek için ağaç kesimi sırasında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Faruk Eser (23), Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından memleketine uğurlandı.

HAKKARİ (DHA) - HAKKARİ'de, üs bölgesinde mevzilerin gözetleme ve ateş sahalarını temizlemek için ağaç kesimi sırasında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Faruk Eser (23), Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından memleketine uğurlandı.

'Pençe- Yıldırım' operasyonu kapsamında, Hakkari'de üs bölgesinde mevzilerin gözetleme ve ateş sahalarını temizlemek için ağaç kesim sırasında yaralanan ve kaldırıldığı Derecik ilçesindeki Sahra Sıhhiye Hastanesi'nde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Eser için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, vali yardımcıları Mustafa Emre Kılıç, Tevfik Kumbasar, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Hasan Paçalı, Cumhuriyet Başsavcısı Bayram Örenci, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, asker ve polisler katıldı. Piyade Uzman Çavuş Faruk Eser'in Türk bayrağına sarılı tabutunun tören alanına getirilmesiyle 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ardından da öz geçmişi okundu. Duaların okunmasının ardından şehit Uzman Çavuş Eser'in cenazesi, helikopterle Yüksekova Selahattin Eyyübi Havalimanı'na, buradan da uçakla memleketi Aksaray'a götürüldü.

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ İÇİN HAKKARİ'DE UĞURLAMA TÖRENİ

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ İÇİN HAKKARİ'DE UĞURLAMA TÖRENİ

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ İÇİN HAKKARİ'DE UĞURLAMA TÖRENİ

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ İÇİN HAKKARİ'DE UĞURLAMA TÖRENİ

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ İÇİN HAKKARİ'DE UĞURLAMA TÖRENİ

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ İÇİN HAKKARİ'DE UĞURLAMA TÖRENİ

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ İÇİN HAKKARİ'DE UĞURLAMA TÖRENİ

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ İÇİN HAKKARİ'DE UĞURLAMA TÖRENİ
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Haber: ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ İÇİN HAKKARİ'DE UĞURLAMA TÖRENİ - Haberler
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