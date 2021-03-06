Şehit Uzman Çavuş Hakan Gül Amasya'da son yolculuğuna uğurlandı

Bitlis'te meydana gelen helikopter kazasında şehit olan 11 askerden Uzman Çavuş Hakan Gül, memleketi Amasya'nın Doğantepe köyünde son yolculuğuna dualarla uğurlandı.

Şehit Kağan Kılıç İlkokulu bahçesinde kılınan cenaze namazına Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Amasya Valisi Mustafa Masatlı, AK Parti Amasya Milletvekili M. Levent Karahocagil ve Hasan Çilez, CHP Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, askeri, mülki erkan ile vatandaşlar katıldı. Şehidin eşi Fadime Gül, çocukları Caner (17) ile Ceren (13), annesi Gülüzar Gül ve iki kardeşi Türk bayrağına sarılı tabutun başında gözyaşı döktüler.

Şehidin cenazesi törenin ardından köy mezarlığında, 14 yıl önce vefat eden babasının yanına defnedildi. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı