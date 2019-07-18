Şehit Uzman Çavuş Gökçü, son yolculuğuna uğurlandı

Şırnak'ta el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Soner Gökçü (24), memleketi Adana'da son yolculuğuna uğurlandı.

Geçen hafta kaldırıldığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde şehit düşen Gökçü'nün naaşı, hava yoluyla Adana'ya getirildi.

Merkez Sarıçam ilçesi Avcılar Mahallesi'ndeki baba evinde "helallik" alınmasının ardından şehit Gökçü için Sabancı Merkez Camisi'nde tören düzenlendi.

Törene, şehidin annesi Fadime, kardeşleri Utku ve Ufuk Gökçü ile yakınları ve Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, milletvekilleri, belediye başkanları, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı. Şehidin babası Mithat Gökçü ise hastalığı nedeniyle törende yer alamadı.

Şehidin annesi Fadime Gökçü, oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutunun yanına gidip "Allah belanızı versin. Benim çocuğumdan daha kötü olun." diyerek göz yaşı döktü.

Uzman çavuş Gökçü'nün kardeşleri Ufuk ve Utku da tabuta sarılarak gözyaşlarına hakim olamadı.

Cenaze namazının kılınmasının ardından şehit Gökçü'nün naaşı, merkez Sarıçam ilçesindeki Avcılar Mahallesi Mezarlığında toprağa verildi.

Bekar olduğu öğrenilen şehidin, yaklaşık 2 sene önce göreve başladığı belirtildi.

Şırnak'ta, 11 Temmuz'da el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan Gökçü, kaldırıldığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde şehit düşmüştü.

Kaynak: AA