Şehit Uzman Çavuş Emre Ceylan'ın cenazesi memleketi Kırıkkale'ye uğurlandı
Suriye İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde yol emniyet görevi sırasında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Emre Ceylan'ın cenazesi, Hatay'da düzenlenen törenin ardından memleketi Kırıkkale'ye uğurlandı.
KIRIKKALE (AA) - Suriye İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde yol emniyet görevi sırasında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Emre Ceylan'ın cenazesi, Hatay'da düzenlenen törenin ardından memleketi Kırıkkale'ye uğurlandı.
İdlib'de, yol emniyet görevi sırasında arazide kayarak düşen ve Hatay'da kaldırıldığı hastanede şehit olan Ceylan (28) için Hatay Havalimanı'nda uğurlama töreni düzenlendi.
Basına kapalı gerçekleştirilen törenin ardından Ceylan'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi memleketi Kırıkkale'ye gönderildi.
Törene, Hatay Vali Vekili Aydın Tetikoğlu, Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ataman ile askeri erkan katıldı.
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AA / Lale Köklü Karagöz - Son Dakika Haberleri