Şehit Uzman Çavuş Emre Baysal son yolculuğuna uğurlandı - Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cenaze töreninden görüntüler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şehit Uzman Çavuş Emre Baysal'ın cenaze törenine katıldı.
29.02.2020 17:37 | Son Güncelleme: 29.02.2020 17:41
Cenaze töreninden görüntüler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şehit Uzman Çavuş Emre Baysal'ın cenaze törenine katıldı.
Kaynak: AA