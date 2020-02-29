Şehit Uzman Çavuş Emre Baysal son yolculuğuna uğurlandı - Cumhurbaşkanı Erdoğan
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Şehit Uzman Çavuş Emre Baysal son yolculuğuna uğurlandı - Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cenaze töreninden görüntüler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şehit Uzman Çavuş Emre Baysal'ın cenaze törenine katıldı.

29.02.2020 17:37 | Son Güncelleme: 29.02.2020 17:41
Şehit Uzman Çavuş Emre Baysal son yolculuğuna uğurlandı - Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cenaze töreninden görüntüler

Cumhurbaşkanı 'ın konuşması

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şehit Uzman Çavuş Emre Baysal'ın cenaze törenine katıldı.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Şehit Uzman Çavuş Emre Baysal son yolculuğuna uğurlandı - Cumhurbaşkanı Erdoğan
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