Şehit Uzman Çavuş Dinç Son Yolculuğuna Uğurlandı

Şehit Uzman Çavuş Dinç Son Yolculuğuna Uğurlandı

-Dereli Belediyesi önündeki törenin kuşbakışı planı -Şehidin yakınlarının üzüntüsü -Cenaze namazının kılınması -Şehidin naaşının omuzlarda taşınması GİRESUN - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde çığ düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Salih Dinç'in cenazesi, Giresun'un Dereli ilçesinde...

-Dereli Belediyesi önündeki törenin kuşbakışı planı
-Şehidin yakınlarının üzüntüsü
-Cenaze namazının kılınması
-Şehidin naaşının omuzlarda taşınması GİRESUN - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde çığ düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Salih Dinç'in cenazesi, Giresun'un Dereli ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et