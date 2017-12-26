Şehit Uzman Çavuş Çil, Adana'da Son Yolculuğuna Uğurlandı

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde, terör örgütü PKK'nın saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Seyfettin Orkun Çil (25), memleketi Adana'nın Ceyhan ilçesinde, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.



Şehit Piyade Uzman Çavuş Çil'in cenazesi, ilk olarak ailesinin oturduğu Camızağılı Mahallesi'ndeki apartmanın önüne getirildi. Şehidin cenazesi, burada böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden doktor kontrolünde getirilen babası Adnan, annesi Gülendam ve eşi Yeşim Çil ile yakınları tarafından karşılandı. Alınan helalliğin ardından 1 çocuk babası Çil'in cenazesi, mahalle mezarlığına getirildi. Burada düzenlenen törene Avrupa Birliği (AB) Bakanı Ömer Çelik, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, askeri erkan ve çok sayıda Adanalı katıldı.



MİNİK İREM, BABASININ TABUTUNU SEVDİ



Törende eşinin cenazesinin yanına kucağındaki bebekleri 1,5 yaşındaki İrem ile gelen Yeşim Çil, uzun süre gözyaşı döktü. Küçük İrem, babasının tabutunu ve fotoğrafını sevdi. Kılınan cenaze namazının ardından şehit Piyade Uzman Çavuş Çil'in cenazesi, gözyaşlarıyla toprağa verildi. Törenin ardından AB Bakanı Çelik, şehidin babası Adnan Çil'e Türk bayrağı verirken, askerlerin taşıdığı fotoğrafı da eşi Yeşim Çil'e teslim ederek, başsağlığı diledi.



- Adana