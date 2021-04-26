Son dakika haberleri! Şehit Uzman Çavuş Çakar'ın cenazesi Merzifon Havalimanı'na getirildi

Son dakika gündem haberine göre Irak'ın kuzeyine yönelik Pençe-Şimşek Harekatı'nın düzenlendiği bölgede, teröristler tarafından daha önceden döşenen bir el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu şehit olan 26 yaşındaki İstihkam Uzman Çavuş Aygün Çakar'ın cenazesi, memleketi Samsun'un Vezirköprü ilçesine getirildi.