Son dakika haberleri! Şehit Uzman Çavuş Çakar'ın cenazesi Merzifon Havalimanı'na getirildi
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Son dakika haberleri! Şehit Uzman Çavuş Çakar'ın cenazesi Merzifon Havalimanı'na getirildi

Anadolu Ajansı / Cihan Okur - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Irak'ın kuzeyine yönelik Pençe-Şimşek Harekatı'nın düzenlendiği bölgede, teröristler tarafından daha önceden döşenen bir el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu şehit olan 26 yaşındaki İstihkam Uzman Çavuş Aygün Çakar'ın cenazesi, memleketi Samsun'un Vezirköprü ilçesine getirildi.

Irak'ın kuzeyine yönelik Pençe-Şimşek Harekatı'nın düzenlendiği bölgede, teröristler tarafından daha önceden döşenen bir el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu şehit olan 26 yaşındaki İstihkam Uzman Çavuş Aygün Çakar'ın cenazesi, memleketi Samsun'un Vezirköprü ilçesine getirildi.

Şırnak'ta düzenlenen törenin ardından askeri uçakla Merzifon Havalimanı'na getirilen şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, tören mangası tarafından cenaze aracına konuldu.

Şehidin cenazesini Merzifon Havalimanı'nda, şehidin yakınları, Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale ile diğer protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş karşıladı.

Kara yoluyla Veziköprü'ye getirilen şehidin naaşı, bugün ilçede yapılacak törenin ardından toprağa verilecek.

Son dakika haberleri! Şehit Uzman Çavuş Çakar'ın cenazesi Merzifon Havalimanı'na getirildi
Son dakika haberleri! Şehit Uzman Çavuş Çakar'ın cenazesi Merzifon Havalimanı'na getirildi
Son dakika haberleri! Şehit Uzman Çavuş Çakar'ın cenazesi Merzifon Havalimanı'na getirildi
Son dakika haberleri! Şehit Uzman Çavuş Çakar'ın cenazesi Merzifon Havalimanı'na getirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Okur

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