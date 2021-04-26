Şehit Uzman Çavuş Aygün Çakar'ın İstanbul'daki ailesine acı haber verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şehit Uzman Çavuş Aygün Çakar'ın İstanbul'daki ailesine acı haber verildi

Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu - Haberler | Güncel

Irak'ın kuzeyine yönelik Pençe-Şimşek Harekatı'nın düzenlendiği bölgede, teröristler tarafından daha önceden döşenen bir el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu şehit olan 26 yaşındaki İstihkam Uzman Çavuş Aygün Çakar'ın İstanbul'da ikamet eden ailesine haber verildi.

Irak'ın kuzeyine yönelik Pençe-Şimşek Harekatı'nın düzenlendiği bölgede, teröristler tarafından daha önceden döşenen bir el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu şehit olan 26 yaşındaki İstihkam Uzman Çavuş Aygün Çakar'ın İstanbul'da ikamet eden ailesine haber verildi.

Bağcılar Merkez Mahallesi'nde yaşayan baba Ahmet Çakar'ın evine Türk bayrakları asıldı. Çakar'a askeri yetkililer tarafından oğlunun şehadet haberi iletildi.

Şehidin babası Ahmet Çakar ve kardeşi Şaban Çakar taziyeleri kabul etti.

Şaban Çakar şehadet haberini 18.00'de öğrendiklerini belirterek, "Vatan sağ olsun" dedi.

Şehidin ailesi cenaze için Samsun'un Vezirköprü ilçesine otobüsle hareket etti.

Şehit Çakar'ın cenazesi, bugün memleketi Samsun'da yapılacak törenin ardından toprağa verilecek.

Şehit Uzman Çavuş Aygün Çakar'ın İstanbul'daki ailesine acı haber verildi
Şehit Uzman Çavuş Aygün Çakar'ın İstanbul'daki ailesine acı haber verildi
Şehit Uzman Çavuş Aygün Çakar'ın İstanbul'daki ailesine acı haber verildi
Şehit Uzman Çavuş Aygün Çakar'ın İstanbul'daki ailesine acı haber verildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu

Son Dakika: Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde önceden döşenen EYP'nin patlaması sonucu 1 asker şehit oldu
Son Dakika: Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde önceden döşenen EYP'nin patlaması sonucu 1 asker şehit oldu
İstanbul'dan kaçıp sığındıkları köylerine koronavirüsü sokmadılar
İstanbul'dan kaçıp sığındıkları köylerine koronavirüsü sokmadılar
Son dakika! Komşuda bilanço ağırlaşıyor: Korona hastalarının tedavi gördüğü hastanedeki yangında ölü sayısı 82'ye yükseldi
Son dakika! Komşuda bilanço ağırlaşıyor: Korona hastalarının tedavi gördüğü hastanedeki yangında ölü sayısı 82'ye yükseldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Vedat Bilgin Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Demet Akalın Yılmaz Erdoğan Serenay Sarıkaya
Spor Diego Ömer Ali Yılmaz Vural Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Şehit Uzman Çavuş Aygün Çakar'ın İstanbul'daki ailesine acı haber verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.4.2021 02:35:49. #1.16#

title