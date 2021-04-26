Şehit Uzman Çavuş Aygün Çakar'ın İstanbul'daki ailesine acı haber verildi

Irak'ın kuzeyine yönelik Pençe-Şimşek Harekatı'nın düzenlendiği bölgede, teröristler tarafından daha önceden döşenen bir el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu şehit olan 26 yaşındaki İstihkam Uzman Çavuş Aygün Çakar'ın İstanbul'da ikamet eden ailesine haber verildi.