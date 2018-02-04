Şehit Uzman Çavuş Aktağ'ın Evinde Yas Var

Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Tank Uzman Çavuş Ufuk Aktağ'ın Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki eşine acı haber verildi.

Afrin'deki Şeyh Horoz bölgesinde terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen saldırı sonucu isabet alan tankta şehit olan 5 askerden Aktağ'ın, Dervişpaşa Mahallesi'ndeki evine giden askeri yetkililer, eşi Nuray'a taziyelerini iletti.

Şehidin evine Türk bayrağı asılırken, komşuları da şehidin ailesini teselli etmeye çalıştı.

Asıl görev yeri Gaziantep'in İslahiye ilçesi olan Ufuk Aktağ'ın, 4 yaşında bir oğlunun bulunduğu ve Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Suriye'de görevlendirildiği öğrenildi.