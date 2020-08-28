Şehit Uzman Çavuş Ak son yolculuğuna uğurlandı
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Şehit Uzman Çavuş Ak son yolculuğuna uğurlandı

Ağrı'da operasyonda şarapnel parçası isabet etmesi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede dün şehit olan Uzman Çavuş Çetin Ak'ın cenazesi, memleketi Ordu'da toprağa verildi.

Şehit Uzman Çavuş Ak son yolculuğuna uğurlandı
28.08.2020 17:27 | Son Güncelleme: 28.08.2020 17:27

Ağrı'da operasyonda şarapnel parçası isabet etmesi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede dün şehit olan Uzman Çavuş Çetin Ak'ın cenazesi, memleketi Ordu'da toprağa verildi.

Şehit Çetin Ak için Çaybaşı ilçesi Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Ak'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, meslektaşları tarafından cenaze nakil aracından alınarak tören alanına getirildi.

Şehit Ak'ın cenazesi, İl Müftüsü İsmail Çiçek'in kıldırdığı namazın ardından Gürcek Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında defnedildi.

Törene şehidin annesi Mesure, babası Ahmet ve kardeşleri Yılmaz, Tekin ve Burcu Ak ile ablası Katibe Şimşek ve yakınlarının yanı sıra Vali Tuncay Sonel, bazı milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Celal Tezcan, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Gazi Demir, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, Ordu Askerlik Şube Başkanı ve Garnizon Komutanı Yarbay Ahmet Meydan, askeri erkan ve diğer ilgililer katıldı.

Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehidin babası Ahmet Ak'ı telefonla arayarak başsağlığı dileklerini iletti.

Uzman Çavuş Çetin Ak, Yıldırım-3 Şehit J. Er İbrahim Aşıkoğlu Operasyonu kapsamında 3 gün önce tespit edilen mağaradaki yaşam malzemesinin imhası esnasında şarapnel parçasının isabet etmesiyle yaralanmış ve tedavi gördüğü Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde dün şehit olmuştu.

Kaynak: AA

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