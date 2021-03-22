Şehit üsteğmenin ailesi, oğullarının tasarladığı el bombasının TSK envanterine girmesinin gururunu yaşıyor

Şehit Üsteğmen Ozan Olgu Köreke'nin hayattayken, Bakım Astsubay Üstçavuş Mustafa Orman ile tasarladığı el bombası "OZOK"un üretilmeye başlanarak Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterine girmesi, Köreke'nin Mersin'in Tarsus ilçesindeki ailesini gururlandırdı.

Üsteğmen Köreke ve Üstçavuş Orman tarafından tasarlanan el bombasıyla ilgili proje, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) tarafından "OZOK" adıyla hayata geçirildi.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 23 Ekim 2017'de operasyonda şehit olan Köreke'nin anısını yaşatan proje, Köreke ailesince mutlulukla karşılandı.

Oğullarının şehit olmadan önce hazırladığı projenin ilgililer tarafından değerlendirilmesinin gururunu yaşayan aile, duygularını AA muhabiriyle paylaştı.

Şehidin annesi Aydanur Köreke, AA muhabirine, oğlunun araştırmayı çok sevdiğini ve bilimsel çalışmalara merakının olduğunu söyledi.

Oğlunun yaşamı boyunca birçok başarısının bulunduğunu dile getiren Köreke, "Araştırmayı, çizimi çok severdi ve başarılıydı. Eğitim hayatında, sosyal faaliyetlerde takdirnameler ve madalyalar hep hayatında vardı. Başarısızlığı kabul etmezdi. Yaptığı çalışmaya önem verirdi ve titizlikle çalışırdı." diye konuştu.

"Çok gururlandık, duygulandık"

Anne Köreke, oğlunun şehit olmadan önce söz konusu projeyi kendisiyle paylaştığını ve bunun için çok çalıştığını dile getirdi.

Projenin hayata geçirilmesinden dolayı mutlu olduklarını aktaran Köreke, şöyle devam etti:

"Çok gururlandık, duygulandık, etkilendik. Adının yaşatılmasına, değer verilmesine mutlu olduk. O çalışmasından bahsetmişti, 'Benim böyle bir tasarımım var, daha kullanışlı, rahat kullanılabilecek bir tasarımım var, onun patentinin alınması için müracaat edeceğim' demişti. Çalışmalarını hazırlayıp, komutanına vermişti. Bu tip çalışmalara çok önem verirdi. Araştırırdı, planlar, projeler yapardı. Açıköğretim fakültesine yazılmıştı. Geçici görevle gittiği yerden çantasında kitaplarla geldi. Sınavlara girerim, ders çalışırım diyerekten. Projesinin gerçekleşmiş olması bizi gururlandırıyor ama acısı, hasreti içimizi acıtıyor."

Oğluyla arkadaş gibi vakit geçirdiğini dile getiren Köreke, çocuklarını sevgi ve saygıyla büyüttüğünü vurguladı.

Evladını çok özlediğini anlatan Köreke, "Ozan'ım anlatmayı, konuşmayı, paylaşmayı çok seven bir evladımızdı. En zor zamanlarında dahi 'annem, babam merak eder' diyerekten ya mesaj atar ya da arardı. Onun sohbetlerini özlüyorum. O bir kere konuşunca sanki ben dünyayı gezmiş gibi olurdum. Şimdi çok boşluktayız. Acımız ilk günkü gibi. Özlemimiz 27 yıl." diye konuştu.

Köreke, projeye değer verip hayata geçirenlere ve oğlunun adının yaşatılmasında katkısı olanlara teşekkür etti.

"Gurur duyuyoruz"

Şehidin babası Hüseyin Köreke de vatana, millete güzel bir çocuk yetiştirmeye çalıştığını belirterek, "Evladımızın yaptıkları bizim için mutluluk ve gurur kaynağıydı. Böyle bir şeyi bize ve memlekete yaşattığı için gurur duyuyoruz. Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın." diye konuştu.

"OZOK"un özellikleri

"OZOK", şehit Üsteğmen Ozan Olgu Köreke ve Bakım Astsubay Üstçavuş Mustafa Orman tarafından tasarlandı ve üretilmesi için MKEK'e teklif edildi. MKEK, bu tekliften bir süre sonra, 23 Ekim 2017'de Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki operasyonda şehit olan Köreke'nin anısını yaşatmak amacıyla projeyi hayata geçirdi.

Şehit Üsteğmen Köreke'nin isim ve soy isminin baş harfleriyle adlandırılan proje kapsamında, "OZOK" el bombası üretildi. 138 milimetre boyunda, 27 milimetre çapında olan "OZOK" el bombası, boyutu sayesinde, personelin üzerinde daha fazla el bombası taşınmasına imkan tanıyor.

Üsteğmen Ozan Olgu Köreke, 23 Ekim 2017'de "Tümgeneral Aydoğan Aydın Operasyonu" kapsamında, Hakkari'nin Çukurca ilçesi kırsalında yürütülen el yapımı patlayıcı tespit ve imha faaliyeti esnasında, teröristlerce önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanmış, kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesinde şehit olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal