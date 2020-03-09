Şehit Üsteğmen Çiftçi için Ayaş'ta mevlit
Şırnak'ın İdil ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit düşen Üsteğmen Mehmet Çifçi için Ayaş ilçesinde mevlit okutuldu.
09.03.2020 20:06 | Son Güncelleme: 09.03.2020 20:06
Şırnak'ın İdil ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit düşen Üsteğmen Mehmet Çifçi için Ayaş ilçesinde mevlit okutuldu.
Ulu Cami'de okutulan mevlide şehidin babası İsmail Çifçi, Ayaş Kaymakamı Arif Karaman, Ayaş Belediye Başkan Yardımcısı Nazmi Taştekin, şehidin silah arkadaşları ve şehit aileleri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.
Mevlit programının ardından Ayaş Belediyesi Düğün Salonunda yemek ikramında bulunuldu.
Kaynak: AA